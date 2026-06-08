معطيات رسمية تكشف أن نسبة التدخين بين الرجال العرب في إسرائيل تبلغ 46.2%، فيما يتعرض نحو نصف المواطنين العرب للتدخين السلبي، وسط ارتفاع مقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشبان.

أظهرت معطيات صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن نسبة التدخين بين الرجال البالغين في المجتمع العربي تبلغ 46.2%، وهي الأعلى بين المجموعات السكانية المختلفة، وتوازي ضعفي معدل التدخين في عموم السكان البالغين.

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وجاء ذلك في تقرير التدخين السنوي لعام 2025 الذي استعرض معدلات التدخين في إسرائيل والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الظاهرة، حيث أشار إلى أن 23.1% من السكان البالغين يدخنون، وهو أعلى معدل يُسجل منذ نحو عقدين.

وبيّن التقرير أن 48.5% من المواطنين العرب يتعرضون للتدخين السلبي، مقارنة بـ28.9% بين اليهود، ما يعكس اتساع نطاق التعرض لدخان السجائر داخل المجتمع العربي. كما أظهرت المعطيات أن التدخين تسبب، خلال العام 2022، بوفاة 12,386 شخصا في إسرائيل، بينهم 894 حالة وفاة نُسبت إلى التدخين السلبي.

وفي ما يتعلق بالشباب، أشار التقرير إلى ارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية بين القاصرين، إذ أظهرت المعطيات للمرة الأولى أن نسبة من جربوا السجائر الإلكترونية باتت أعلى من نسبة من جربوا السجائر التقليدية.

ووفقا للتقرير، أفاد نحو 20% من الطلاب في إسرائيل بأنهم جربوا السجائر الإلكترونية، مقابل 19% جربوا السجائر العادية، فيما قال 17% من الطلاب إنهم استخدموا سيجارة إلكترونية مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الأخير.

وفي إطار الإجراءات المعلنة، ذكرت وزارة الصحة أنه ابتداء من آب/ أغسطس 2026 ستُلزم شركات التبغ بإضافة تحذيرات مصورة إلى جانب التحذيرات النصية على منتجات التدخين المختلفة، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تعزيز إجراءات الرقابة والضرائب على منتجات التدخين والنيكوتين، وتوسيع خدمات الإقلاع عن التدخين من خلال صناديق المرضى والخط الوطني المخصص للمساعدة على الإقلاع.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، إن "المعطيات الواردة في التقرير تلزمنا بمواصلة العمل بحزم لمنع تعرض الأطفال والشبان لمنتجات التدخين، وتعزيز إجراءات الوقاية والرقابة والتوعية".

من جانبه، واعتبر المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، أن ارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية بين الشبان وتراجع سن التعرض لمنتجات التدخين والنيكوتين "يستدعيان تسريع الخطوات التشريعية"، معتبرا أن تأخيرها يضر بقدرة الدولة على حماية الصحة العامة.