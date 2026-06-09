السجن 11 عامًا لشاب من مسعدة بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم، بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا على تحرير صفدي من مسعدة، بعد إدانته بـ"جمع ونقل معلومات أمنية عن الجيش الإسرائيلي إلى جهة في سورية مرتبطة بعناصر تعمل لصالح إيران".

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا على تحرير صفدي من بلدة مسعدة في منطقة الجولان العربي السوري المحتل، بعد إدانته بمخالفة التجسس بزعم "جمع ونقل معلومات أمنية تتعلق بالجيش الإسرائيلي إلى جهة في سورية مرتبطة بعناصر تعمل لصالح إيران".

وبحسب قرار المحكمة، فإن "صفدي أقام اتصالًا مع حسام زيدان، وهو مواطن سوري ومراسل في شبكة 'العالم'، واستمر في تزويده بمعلومات أمنية رغم شكوكه بشأن ارتباطه بأجهزة أمنية سورية وإيرانية. وشملت المعلومات التي نقلها صورًا لدبابات وتحركات قوات عسكرية ومواقع سقوط صواريخ خلال الحرب".

وقالت النيابة الإسرائيلية خلال مداولات العقوبة إن "القضية تنطوي على خطورة بالغة وتمس بأمن الدولة"، مطالبة بفرض "عقوبة رادعة". كما أشارت إلى "تزايد عدد القضايا المشابهة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وفي حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن "الأفعال المنسوبة إلى المتهم ارتُكبت خلال فترة حرب متعددة الجبهات"، معتبرة أن "نقل معلومات تتعلق بمواقع القوات العسكرية وسقوط الصواريخ يفاقم من خطورة المخالفات ويزيد من الأضرار المحتملة المترتبة عليها".

وإلى جانب السجن الفعلي لمدة 11 عامًا، فرضت المحكمة على صفدي عقوبة السجن لمدة 24 شهرًا مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.