المحكمة العليا تنظر في التماس ضد تعيين يهودا إلياهو مديرا لسلطة الأراضي

حددت المحكمة العليا يوم 17 حزيران 2026 للنظر في التماس ضد تعيين يهودا إلياهو مديراً لسلطة الأراضي، قدمه المركز العربي للتخطيط البديل الذي يطعن في القرار على خلفية تصريحات سابقة للمسؤول.

قررت المحكمة العليا تحديد يوم 17 حزيران/ يونيو 2026 موعدا للنظر في الالتماس المقدم من المركز العربي للتخطيط البديل، والذي يعترض على قرار تعيين يهودا إلياهو في منصب مدير "سلطة أراضي إسرائيل".

ويستند الالتماس إلى تصريحات ومواقف سابقة منسوبة إلى إلياهو، يعتبرها مقدموه مؤشرات على توجهات تمييزية بحق المواطنين العرب، الأمر الذي يثير - بحسب ادعائهم - تساؤلات حول ملاءمته لتولي منصب حساس يتولى إدارة واحدة من أبرز الهيئات المسؤولة عن شؤون الأراضي والتخطيط في البلاد.

وأكد المركز في التماسه أن إدارة أراضي الدولة تتطلب التزاما صارما بمبادئ المساواة وعدم التمييز، وأن شاغل هذا المنصب ينبغي أن يتمتع بالقدرة على خدمة جميع المواطنين على قدم المساواة دون أي اعتبارات منحازة.

ويمثل المركز في جلسة المحكمة المحامي عنان بلان، الذي من المتوقع أن يعرض الأسس القانونية التي يستند إليها الالتماس ويدافع عن موقف موكليه.

ويشدد المركز على أن القضية لا تقتصر على مسألة تعيين فرد بعينه، بل تمتد لتطرح قضايا أوسع تتعلق بحقوق المواطنين العرب في مجالات الأرض والإسكان والتخطيط، إضافة إلى معايير التعيين في المناصب العامة ومدى التزامها بمبادئ المساواة وسيادة القانون.