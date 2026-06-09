المحكمة في حيفا تدين شقيقين بقتل والدتهما وتقرّ عقوبات بالسجن المؤبد و15 عامًا

أدانت المحكمة المركزية في حيفا الشقيقين عمر وبكر بدرة بقتل والدتهما المرحومة تاليا خطيب، بعد اعترافهما بالتهم المنسوبة إليهما ضمن اتفاق ادعاء. وصادقت المحكمة على العقوبات المتفق عليها، والتي تشمل السجن المؤبد لعمر بدرة والسجن 15 عامًا لبكر بدرة.

أدانت المحكمة المركزية في حيفا الشقيقين عمر بدرة (22 عامًا) وبكر بدرة (23 عامًا) بقتل والدتهما المرحومة تاليا خطيب، وذلك بعد اعترافهما بالتهم المنسوبة إليهما ضمن "اتفاق ادعاء" أبرم مع النيابة العامة، وصادقت المحكمة على العقوبات المتفق عليها بين الطرفين.

وبموجب الاتفاق، حُكم على عمر بدرة بالسجن المؤبد الفعلي بعد إدانته بجريمة القتل العمد في ظروف مشددة، فيما حُكم على شقيقه بكر بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالمساعدة على القتل العمد في ظروف مشددة. كما قررت المحكمة إلزامهما بدفع تعويضات لبنات الضحية ولشريك حياتها، إضافة إلى عقوبات سجن مع وقف التنفيذ.

وجاء في لائحة الاتهام المعدلة أن الضحية كانت قد انفصلت عن والد المتهمين وأخفت مكان إقامتها عن أفراد عائلتها وأبنائها بسبب تهديدات تلقتها منهم على خلفية اعتراضهم على نمط حياتها. وبعد سنوات من انقطاع التواصل، تمكن أحد جيرانها في حيفا من كشف مكان وجودها للمتهمين إثر خلاف نشب بينه وبينها.

ووفق تفاصيل القضية، خطط الشقيقان لقتل والدتهما واختطاف شقيقتهما الصغرى عقب تنفيذ الجريمة. وفي يوم الحادثة وصلا إلى منزل الضحية بمساعدة الجار، حيث اقتحم عمر الشقة عبر نافذة غرفة النوم بينما بقي بكر في المركبة لتأمين الهرب.

وأضافت لائحة الاتهام أن عمر أطلق النار داخل الشقة باتجاه والدته من مسافة قريبة، فأصابها بعدة رصاصات أدت إلى مقتلها، فيما تمكن شريك حياتها من الفرار. وبعد تفقده الشقة بحثًا عن شقيقته وعدم العثور عليها، غادر المكان والتحق بشقيقه، قبل أن يلوذا بالفرار.

كما أدين عمر بجرائم إضافية تتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة واقتحام مكان سكن في ظروف مشددة، فيما أدين بكر بجرائم أسلحة إلى جانب تهمة المساعدة على القتل.