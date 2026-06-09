هدم منزل في عبلين بحجة البناء دون ترخيص

نفذت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، عملية هدم لمنزل في بلدة عبلين بالجليل وسط حماية شرطية، ما أثار استياء بين السكان الذين يرون أن إجراءات الهدم تتزايد في ظل القيود المفروضة على التخطيط العمراني وصعوبة الحصول على تراخيص البناء.

هدمت آليات تابعة للجان التنظيم والبناء الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، منزلا في بلدة عبلين بمنطقة الجليل، بحجة تشييده من دون ترخيص، وذلك تحت حماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية.

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ووفقا لشهادات من سكان البلدة، فقد استهدفت عملية الهدم منزلاً يقع بالقرب من حي أبو شهاب، وسط حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي الذين أكدوا أن أصحاب المنزل بذلوا جهودا متواصلة للحصول على التراخيص اللازمة، لكنهم واجهوا صعوبات حالت دون ذلك.

وأشار الأهالي إلى أن عملية الهدم تأتي في إطار سياسة متواصلة تستهدف المنازل في البلدات العربية بذريعة البناء غير المرخص، في ظل أزمة تخطيط عمراني مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية والتفصيلية التي تتيح التوسع العمراني وتسهّل استصدار التراخيص.

تأتي عملية الهدم في ظل تصاعد ملحوظ في إجراءات السلطات الإسرائيلية ضد المنازل العربية في البلدات العربية، من خلال تكثيف أوامر الهدم وفتح الملفات المتعلقة بالبناء غير المرخص، إلى جانب زيادة حالات الهدم الذاتي التي يلجأ إليها أصحاب المنازل تفاديا للغرامات المرتفعة وتكاليف الهدم التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.

ويؤكد متابعون أن هذه السياسات تتزامن مع استمرار القيود المفروضة على التطور العمراني في البلدات العربية، إذ تمتنع لجان التنظيم والبناء ووزارة الداخلية عن توسيع مسطحات البناء والمصادقة على عدد من الخرائط الهيكلية والتفصيلية، ما يفاقم أزمة السكن ويحد من إمكانيات البناء القانوني للسكان.