لجنة المتابعة: حملة هدم المنازل تصعيد خطير ونستعد لخطوات ميدانية للتصدي لها

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة هدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في عدة بلدات، بينها برطعة الشرقية والنقب وكابول وعبلين، معتبرة أنها تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي، وأعلنت عن إطلاق حملة تصدٍ ميدانية للدفاع عن الأرض والمسكن.

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة هدم المنازل التي نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري، وشملت هدم 20 منزلاً في قرية برطعة الشرقية، إلى جانب عشرات المنازل في النقب وكابول وعبلين ومناطق أخرى، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا بحق المواطنين العرب.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها، إن هدم المنازل في برطعة الشرقية يتعارض مع أحكام القانون الدولي، مشيرة إلى أن العملية أدت إلى تشريد أكثر من 100 شخص بعد تدمير 20 منزلاً دفعة واحدة. كما انتقدت قرار المحكمة الإسرائيلية رفض التماس الأهالي ضد أوامر الهدم، معتبرة أن القضاء الإسرائيلي "شريك في المساس بحقوق الإنسان".

وفي النقب، استنكرت لجنة المتابعة عمليات الهدم التي طالت عشرات المنازل في منطقة تل عراد، مؤكدة دعمها لصمود الأهالي، وكاشفة عن التحضير لنشاط احتجاجي ميداني في القرية خلال الأسبوع المقبل.

كما أدانت اللجنة أوامر الهدم في كابول وعبلين، داعية إلى توحيد الجهود لمواجهة آلاف أوامر الهدم القائمة. وأعلنت إطلاق حملة تصدٍّ شاملة دفاعًا عن الأرض والمسكن في النقب والمثلث والجليل، بالتعاون مع اللجان الشعبية والسلطات المحلية والقوى الأهلية والوطنية.