حوادث منزلية متواصلة: إصابة خطيرة لطفلة سقطت من الطابق الثالث في كابول

سقطت طفلة (عام ونصف) من علو 3 طوابق في بلدة كابول، ما أسفر عن إصابتها بجراح خطيرة، مع تواصل وقوع الحوادث المنزلية المأساوية لأطفال في المجتمع العربي التي أسفرت عن حالات وفاة وإصابات في الأيام الأخيرة.

أصيبت طفلة (عام ونصف) بجراح وصفت بالخطيرة جراء سقوطها من علو 3 طوابق في منزل ببلدة كابول، مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للطفلة، التي عانت من إصابة خطيرة في الرأس.

ونقلت الطفلة المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

وتكررت الحوادث المنزلية المأساوية لأطفال في المجتمع العربي بالأيام الأخيرة، وهي ما أسفرت عن حالات وفاة وإصابات متفاوتة.

وفي حادثتين مشابهتين ومنفصلتين وقعتا الأربعاء، لقي الطفل سند محمد يونس جهجاه (3 سنوات) مصرعه جراء سقوطه عن درج في منزل عائلته بعرعرة المثلث، فيما أصيب آخر في العمر ذاته جراء سقوطه من علو في شقيب السلام بمنطقة النقب.