سخنين: إصابة رجلين في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة سخنين عن إصابة رجلين بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة، نقلا على إثرها إلى مستشفى نهريا لتلقي العلاج في وقت تتواصل الجرائم في المجتمع العربي بشكل يومي وسط تقاعس الشرطة وغياب الردع.

من مظاهرة سخنين القطرية في كانون الثاني/ يناير 2026 (أرشيف "عرب 48")

أصيب رجلان، في الخمسينيات والستينيات من عمريهما، بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين، مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، اللذين عانيا من إصابات اخترقت جسديهما.

ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب أي ردع.

وانطلقت من سخنين على وجه الخصوص في بداية العام الجاري، احتجاجات ضد استفحال الجريمة وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية، ثم انتقلت إلى عدة بلدات عربية ومدن مركزية مثل تل أبيب والقدس.

وسُجلت حصيلة غير مسبوقة جراء جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، أسفرت عن 121 ضحية. يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية، وغياب خطط حكومية جدية للتصدي للعنف المستشري في البلدات العربية، الأمر الذي يسهم في تفاقم الشعور بانعدام الأمن الشخصي وارتفاع عدد الضحايا عاما بعد عام.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، وسط انتقادات متواصلة لسياسات الشرطة الإسرائيلية وعجزها عن كبح الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل بوتيرة شبه يومية في المجتمع العربي.