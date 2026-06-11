مصرع الشاب عمار الأطرش وإصابة آخر بحادث طرق مروع في النقب

لقي الشاب عمار عبد الكريم الزرقان الأطرش من قرية سعوة – الأطرش في النقب مصرعه اليوم الخميس، فيما أصيب شاب آخر بجراح متوسطة، إثر حادث طرق مروع بين مركبتين على شارع 358 بمنطقة النقب.

من مكان الحادث في النقب، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي الشاب عمار عبد الكريم الزرقان الأطرش من قرية سعوة – الأطرش في منطقة النقب مصرعه اليوم الخميس، فيما أصيب شاب آخر بجراح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 358 في منطقة النقب.

ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، حيث وُصفت حالة أحدهما، وهو في الثلاثينيات من عمره، بالحرجة للغاية، بينما أصيب شاب (24 عامًا) بجراح متوسطة. وتم نقلهما إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاة عمار الأطرش متأثرًا بإصابته.

ضحية الحادث عمار الأطرش

وأفادت الطواقم الطبية أن الحادث كان بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن أحد المصابين عُثر عليه داخل مركبته فاقدًا للوعي ودون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. وباشر المسعفون عمليات الإنعاش الميدانية قبل نقله بسيارة إسعاف متقدمة إلى المستشفى، فيما نُقل المصاب الآخر لتلقي العلاج بعد أن وصفت حالته بالمتوسطة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، لقي الشاب دانيال سلطان نجيب صالح البالغ من العمر 38 عامًا من قرية يركا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه إثر حادث طرق مروّع، صباح اليوم الخميس.