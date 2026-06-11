مصرع دانيال صالح من يركا في حادث طرق

خيّم الحزن على يركا عقب مصرع الشاب دانيال صالح في حادث طرق مروّع، وسط حالة من الصدمة بين أفراد عائلته وأصدقائه وأهالي البلدة.

لقي الشاب دانيال سلطان نجيب صالح البالغ من العمر 38 عامًا من قرية يركا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه إثر حادث طرق مروّع، صباح اليوم الخميس.

وعُرف الفقيد بكونه صاحب محل "مستر ذهب"، حيث كان يتمتع بعلاقات اجتماعية واسعة وحضور بارز في المجتمع المحلي. وسرعان ما انتشر نبأ وفاته بين الأهالي.

وقد نعى المجلس المحلي في يركا وعدد من الأهالي ضحية الحادث معربين عن بالغ حزنهم لفقدانه، فيما سادت أجواء من الحداد والأسى بين أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه.

تأتي الحادثة في ظل تزايد حوادث الطرق في البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي تخلف في كثير من الأحيان ضحايا من مختلف الفئات العمرية، ما يعيد إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من خطورة القيادة غير الآمنة وضرورة الالتزام بقواعد السير. وفي مثل هذه الحوادث، تتجدد الدعوات لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من أسباب الحوادث على الطرق.