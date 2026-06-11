مصرع شاب في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة قرب كفر كنا

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 77 قرب بلدة كفر كنا، عن مصرع سائق الأولى بعد إصابته بجراح بالغة الخطورة.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 77 قرب بلدة كفر كنا، مساء الخميس.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية الذي عانة من إصابة بالغة الخطورة.

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إنه "رأينا راكب الدراجة النارية على جانب الشارع وهو فاقد للوعي وعانى من إصابات خطيرة في جسده، إذ أجرينا له الفحوص الطبية لكن إصاباته كانت بالغة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

يشار إلى أن 166 شخصا بينهم 63 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم جراء حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام ولغاية اليوم؛ وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".