أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد التاسع من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ هدم المنازل في البلدات العربية، والحرب على غزة، والاقتصاد الإسرائيلي في ظلّ الحرب، وتشريعات نتنياهو وائتلافه الحكومي قبل الانتخابات، والأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد التاسع

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر صباح كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.