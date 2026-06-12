النقب: إصابة حرجة لشاب تعرّض لصعقة كهربائية بتل السبع

أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بحالة حرجة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في بلدة تل السبع بالنقب، حيث نقل إلى مستشفى "سوروكا" فاقداً للوعي ودون نبض، وسط استمرار محاولات الطاقم الطبي لإنعاشه.

تعرّض شاب يبلغ من العمر 26 عاما، لصعقة كهربائية في تل السبع بالنقب، ما أسفر عن إصابته بحالة حرجة، اليوم الجمعة.

وقال طاقم طبيّ، إن تلقّى "بلاغا عند الساعة 9:55 في منطقة النقب عن شاب فاقد للوعي، يبدو أنه تعرض لصعقة كهربائية، ونُقل إلى عيادة محليّة في تل السبع".

وأضاف أن مسعفيه "يقدّمون العلاج الطبيّ للشاب البالغ من العمر 26 عامًا، ويحيلونه إلى مستشفى ’سوروكا’ في حالة حرجة أثناء خضوعه لمحاولات الإنعاش.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "الشاب نُقل إلى العيادة في سيارة وهو فاقد للوعي، من دون نبض ولا تنفُّس، مع وجود علامات صعقة كهربائية على جسده".

وتابع: "أجرينا له إنعاشًا متقدمًا، شمل التنفّس الاصطناعي والتدليك، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، مع استمرار تلقيه العلاج الطبي اللازم".