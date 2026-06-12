تمديد اعتقال امرأة من الطيبة بدعوى "التحريض على الإرهاب"

مددت المحكمة اعتقال امرأة من مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، بعد اعتقالها والتحقيق معها من قبل الشرطة بدعوى "التحريض على الإرهاب" عقب مضامين قامت بنشرها في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت مطلع الأسبوع.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امرأة من سكان مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، بدعوى "التحريض على الإرهاب" عقب نشر كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت بالمنطقة مطلع الأسبوع وقتل فيها جندي من قوات الاحتياط، وأسفرت عن استشهاد المنفذ من الطيبة.

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وتدعي الشرطة وفقا لبلاغات تلقتها، أن المرأة مشتبهة بالقيام بنشر مضامين تتضمن "عبارات مديح ودعم" للعملية.

وجاء في بيان لها "بعد رصد المنشور، فتح محققو الشرطة في الطيبة تحقيقا في القضية، وخلال الليل جرى مداهمة منزل المشتبه بها، وهي من سكان الطيبة وتبلغ من العمر نحو 50 عاما، وجرى اعتقالها للتحقيق. كما جرى مصادرة هاتفها الخليوي".

ووفق ما أوردت الشرطة، فإن المرأة قالت خلال التحقيق معها، إن الحساب الذي نشرت من خلاله المضامين يعود إليها.

وفي أعقاب ذلك، قررت المحكمة تمديد اعتقال المرأة حتى يوم الأحد 14 حزيران/ يونيو الجاري، على ذمة التحقيق.