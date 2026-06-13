مصرع طفل من رهط غرقا في أحد شواطئ عسقلان

أسفرت حادثة غرق في أحد شواطئ عسقلان عن مصرع طفل (4 سنوات) من مدينة رهط، بعدما جرى انتشاله من مياه البحر وهو فاقد للوعي ونقل إلى المستشفى بحالة حرجة وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته.

لقي الطفل جواد محمد حسين أبو مديغم (4 سنوات) من مدينة رهط، مصرعه جراء تعرضه للغرق في أحد شواطئ عسقلان جنوبي البلاد، اليوم السبت.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" بعد تلقي بلاغ حول حادثة غرق في بحر عسقلان، وقدم عمليات الإنعاش للطفل بعد انتشاله من مياه البحر.

ونقل الطفل إلى مستشفى "برازيلاي" وهو بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال أفراد من الطاقم الطبي، إنه "كنا على مقربة من المكان ورأينا مواطنين ينتشلون طفلا من المياه وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس ويصرخون للمساعدة، توجهنا إلى المكان بسرعة حيث كان الطفل بلا نبض أو تنفس، وبدأنا على الفور تقديم علاجات منقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى ونحن نصارع على حياته".