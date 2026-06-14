3 إصابات خطيرة إثر جريمتي عنف قرب الرامة ومنشية زبدة

أُصيب اليوم ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في جريمتي عنف على شارع 85 قرب بلدة الرامة وفي منطقة الجلبوع قرب قرية منشية زبدة.

أُصيب رجل يبلغ من العمر 57 عامًا بجروح خطيرة صباح اليوم، الأحد، إثر حادث عنف وقع على شارع 85 بالقرب من بلدة الرامة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن بلاغًا وصل إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 06:27 حول شخص مصاب في المكان. وعلى الفور هرعت الطواقم الطبية إلى الموقع، حيث عثرت على المصاب ملقى على الطريق وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابة بالغة في الرأس.

وقدّمت الطواقم الطبية للمصاب الإسعافات والعلاجات الأولية اللازمة، بما في ذلك إعطاء الأدوية والتخدير والتنفس الاصطناعي، قبل نقله بسيارة العناية المكثفة إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد.

وبحسب الطواقم الطبية، وُصفت حالة المصاب بالخطيرة لكنها مستقرة، فيما لم تتضح بعد ملابسات جريم العنف، وتواصل الشرطة التحقيق في الجريمة.

إصابة خطيرة لرجلين في جريمة عنف بالجلـبوع

أُصيب رجلان يبلغان من العمر نحو 31 و22 عامًا بجروح خطيرة نتيجة جريمة عنف وقعت في منطقة الجلبوع، وتم نقلهما إلى عيادة محلية في قرية منشية زبدة قبل أن تقوم طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بنقلهما إلى مستشفيي "رمبام" و"هعيمك" لتلقي العلاج.

ووفقًا لبيان الإسعاف، تلقى مركز الطوارئ 101 بلاغًا عند الساعة 09:24 حول الجريمة، حيث قدّمت الطواقم الطبية علاجًا أوليًا في المكان شمل إيقاف النزيف وإعطاء الأدوية اللازمة، قبل نقل المصابين بسيارات العناية المركزة، ووُصفت حالتهما بأنها خطيرة لكنها مستقرة.