مصرع رجل (52 عامًا) إثر تعرضه للدهس من شاحنة في عرابة البطوف

أفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحق أنه تم إقرار وفاة المصاب متأثرًا بجراحه، وهو من سكان عرابة ويبلغ من العمر 52 عامًا.

من مكان الحادث في عرابة، اليوم

لقي رجل (52 عامًا) من سكان مدينة عرابة البطوف مصرعه، بعد ظهر اليوم الأحد، إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة داخل المدينة.

وكانت طواقم الإسعاف قد تلقت بلاغًا عند الساعة 15:13 حول وقوع حادث دهس، حيث وصلت إلى المكان وقدّمت العلاج الأولي للمصاب، الذي وُصف حينها بأنه بحالة حرجة جدًا، بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة في أنحاء جسده.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحق أنه تم إقرار وفاة المصاب متأثرًا بجراحه، وهو من سكان عرابة ويبلغ من العمر 52 عامًا.

وأضافت الشرطة أن أفرادها، إلى جانب محققي حوادث الطرق، يواصلون العمل في موقع الحادث وجمع الأدلة والبينات للتحقيق في ملابساته وظروف وقوعه.

وفتحت الشرطة ملفًا للتحقيق في الحادث.