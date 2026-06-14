تقرير: 95% من العرب الذين تلقوا أدوية للاكتئاب والقلق لم يواصلوا العلاج النفسي

تقرير لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" يرصد اتساع الفجوات في خدمات الصحة النفسية داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، والاعتماد المتزايد على الأدوية النفسية في ظل نقص العلاج النفسي والكوادر المتخصصة، وسط تصاعد الضائقة النفسية في ظل الحرب.

كشف تقرير لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" عن صورة مقلقة لأوضاع خدمات الصحة النفسية داخل المجتمع العربي في إسرائيل، في ظل الحرب المستمرة وتصاعد الضائقة النفسية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وحذّر التقرير الصادر عن الجمعية اليوم، الأحد، من اتساع الفجوات في الوصول إلى خدمات العلاج النفسي في إسرائيل، ومن الاعتماد المتزايد على العلاج الدوائي بديلا عن العلاج النفسي.

وأشار التقرير إلى أن نحو 95% من الأشخاص الذين تلقوا أدوية للاكتئاب والقلق بوصفة من طبيب عائلة في صندوق المرضى "كلاليت" خلال العام 2023، لم يواصلوا العلاج النفسي ضمن خدمات العلاج العامة.

وبحسب التقرير، أصبحت الأدوية النفسية التي يصفها أطباء العائلة الوسيلة الأساسية، وأحيانا الوحيدة، للتعامل مع الضائقة النفسية في إسرائيل، ولا سيما على خلفية الارتفاع الحاد في الاحتياجات النفسية منذ اندلاع الحرب.

ولفت التقرير إلى أن 19% فقط من الأطباء العرب الذين يعملون في طب العائلة هم مختصون في هذا المجال، مقارنة بنحو 41% في المجتمع اليهودي.

وأوضح أن تخصص طب العائلة يشمل تدريبا مهنيا على تشخيص الضائقة النفسية ومرافقتها وإدارتها داخل المجتمع، ما يجعل هذا النقص عاملا مؤثرا على جودة الرعاية المقدمة، وبشكل خاص للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.

كما أظهر التقرير وجود فجوات كبيرة في توفر خدمات الصحة النفسية داخل البلدات العربية، إذ لا توجد سوى 77 عيادة للصحة النفسية في 27 بلدة عربية، مقابل 791 عيادة في البلدات اليهودية.

وأضاف أن الأطباء العرب في إسرائيل لا يشكلون سوى 2% من مجمل الأطباء النفسيين في الدولة، و7% فقط من الأخصائيين النفسيين، الأمر الذي يفاقم أزمة الوصول إلى خدمات علاجية ملائمة لغويا وثقافيا.

ونقل التقرير عن إحدى طبيبات العائلة المشاركات فيه قولها إن "أن تطلب من الناس التوجه للعلاج النفسي هو نوع من التعذيب، لأنه ببساطة غير متاح".

واستند التقرير إلى معطيات رسمية ودراسات ومقابلات معمقة مع أطباء ومهنيين في مجال الصحة النفسية، خلصت جميعها إلى وجود نقص حاد في الخدمات واعتماد متزايد على العلاج الدوائي في ظل محدودية البدائل العلاجية المتاحة.

وقالت معدة التقرير في قسم سياسات الصحة في إسرائيل بجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، روني بن كنعان، إن "الخطر لا يكمن فقط في نقص خدمات الصحة النفسية، بل في تحول أنماط العلاج التي نشأت على خلفية نقص مزمن إلى واقع دائم".

وأضافت أن "عندما يعجز النظام العام عن توفير علاج نفسي متاح ومتواصل، يبقى المزيد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق مع خيار واحد فقط: العلاج الدوائي"، معتبرة أن القضية "ليست مسألة طبية فحسب، بل قضية سياسة عامة وطريقة تعامل الدولة مع الضائقة النفسية والاجتماعية واسعة النطاق".