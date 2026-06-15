إصابة خطيرة لعامل في حادث عمل بالجولان

أُصيب عامل (44 عامًا) بجروح خطيرة في الصدر، اليوم، إثر حادث عمل داخل مصنع قرب بلدة مسعدة في الجولان. وقدّمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب، قبل نقله إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ومستقرة.

أُصيب عامل يبلغ من العمر 44 عامًا بجروح وُصفت بالخطيرة في منطقة الصدر، اليوم الإثنين، إثر حادث عمل وقع داخل أحد المصانع قرب بلدة مسعدة في هضبة الجولان.

وأفاد المتحدث باسم طواقم "نجمة داود الحمراء" أن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 11:23، حول إصابة عامل أثناء عمله، ما استدعى وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى المكان على الفور، حيث باشرت بتقديم العلاج الطبي الأولي له.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد وهو بحالة خطيرة لكنها مستقرة، بعد تزويده بعلاج مكثف داخل سيارة العناية المركزة خلال عملية نقله.

وفي التفاصيل، أوضح المسعف علي بطحيش أن العامل كان واعيًا عند وصول الطواقم الطبية، ويعاني من إصابة بالغة في الصدر، لافتًا إلى أن الطاقم قدّم له الإسعافات الأولية في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى.