إنعاش فتى سقط عن حصان في كوكب أبو الهيجاء

نقل فتى (14 عاما) إلى المستشفى بعد تقديم عمليات الإنعاش له إثر سقوطه عن حصان في بلدة كوكب أبو الهيجاء، وقد وصفت حالته بالحرجة جراء إصابة خطيرة في الرأس.

أصيب فتى، يبلغ 14 عاما من العمر، بجراح وصفت بالحرجة من جراء سقوطه عن حصان في بلدة كوكب أبو الهيجاء، مساء الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للفتى، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وقال المضمد محمد محمد، إن "الفتى كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابة خطيرة في رأسه بعد سقوطه عن حصان".

وأضاف "بدأنا بتقديم عمليات إنعاش متقدمة له ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى غرفة العلاج المكثف في المستشفى وهو بحالة حرجة".