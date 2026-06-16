مصرع صبري العمور من رهط في حادث عمل بـ"غلاف غزة"

لقي عامل (46 عامًا) مصرعه، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر إصابة خطيرة تعرض لها خلال عمله في أعمال ترميم ببلدة "أور هنير" في منطقة "غلاف غزة"، جنوبي البلاد، بعد سقوطه، على ما يبدو، من شاحنة مزودة برافعة.
وضحية الحادث هو صبري محمود العمور من مدينة رهط في منطقة النقب.
ووفقًا لبيان صادر عن طواقم الإسعاف، فقد وصل المسعفون إلى المكان ووجدوا العامل فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابة بالغة في الرأس. وباشر الطاقم الطبي عمليات إنعاش مكثفة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليتم الإعلان عن وفاته في موقع الحادث.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.
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