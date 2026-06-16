وفاة طفل من طمرة متأثرًا بإصابته في حادث دهس

خيّم الحزن على مدينة طمرة بعد الإعلان عن وفاة الطفل أحمد كريم الغانم جبارة عواد (3 أعوام)، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها إثر حادث دهس وقع أمس.

توفي الطفل أحمد كريم الغانم جبارة عواد (3 أعوام) من مدينة طمرة، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه البالغة التي أُصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس وقع أمس.

وكان الطفل قد نُقل لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح خطيرة، إلا أن الطواقم الطبية أقرت وفاته لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وسادت أجواء من الحزن والأسى في مدينة طمرة عقب انتشار نبأ الوفاة، فيما عبّر الأهالي عن تعازيهم ومواساتهم لعائلة الفقيد.

ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي رغم تراجع الحصيلة العامة

يستدل من معطيات وإحصاءات "سلطة الأمان على الطرق" في البلاد أن عدد ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2026 ولغاية اليوم بلغ 197 ضحية، مقارنة بـ207 ضحايا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض في عدد الضحايا على الطرق، بعد أن سجل عام 2025 أعلى حصيلة (459 ضحية) منذ نحو عقدين.

في المقابل، سجل المجتمع العربي ارتفاعًا لافتًا في عدد الضحايا، إذ بلغ عدد الضحايا العرب حتى اليوم 76 ضحية، مقارنة بـ63 ضحية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتُظهر البيانات المنشورة على موقع "سلطة الأمان على الطرق" تسجيل 12 بينهم 4 ضحايا من المجتمع العربي خلال الأسبوع الماضي.