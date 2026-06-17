أوامر هدم وإخلاء لـ17 منشأة زراعية في سهل الطيبة

سلطات التخطيط الإسرائيلية تخطر أصحاب 17 منشأة زراعية في سهل الطيبة بأوامر هدم وإخلاء، وسط تحذيرات من محاولات لتفريغ المنطقة تمهيدا لتنفيذ مشروع "الميناء البري".

تلقى 17 من أصحاب المنشآت الزراعية في سهل مدينة الطيبة، اليوم الأربعاء، أوامر هدم وإخلاء صادرة عن السلطات الإسرائيلية، بذريعة البناء من دون ترخيص.

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وفوجئ أصحاب المنشآت بملصقات وُضعت على المباني والمنشآت الزراعية، تنص على وجوب إخلائها وهدمها، وسط تصاعد المخاوف من مخططات تستهدف أراضي السهل.

وتواجه منطقة سهل الطيبة مخططا إسرائيليا لإقامة "ميناء بري" على أراضٍ تمتد على نحو 2200 دونم، وهو مشروع يقول الأهالي إنه يهدد بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة، فيما يفترض أن يخدم منطقة المركز وتل أبيب، ويشمل منشآت لمعالجة وتخزين مخلفات البناء الصلبة.

وكان أهالي الطيبة قد نظموا خلال الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات رفضا للمشروع، بما في ذلك إقامة خيمة اعتصام، مؤكدين أن المخطط يستهدف المتنفس الطبيعي الوحيد المتبقي للمدينة ويهدد أراضي المواطنين.

شاكر بلعوم ("عرب 48")

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، المحامي شاكر بلعوم، لـ"عرب 48"، إن "ما يحصل هو استمرار للهجمة على سهل الطيبة، والقرارات التي تسلمها المواطنون رسمية وتقضي بهدم المنشآت".

وأضاف أن بلدية الطيبة ولجنة التنظيم عملتا خلال الأشهر الأخيرة أمام المحكمة في نتانيا من أجل منع تنفيذ أوامر الهدم، إلا أن جميع المقترحات والالتماسات قوبلت بالرفض، وصدر عدد من أوامر الهدم بحق مبانٍ ومنشآت زراعية في السهل بذريعة البناء من دون ترخيص.

خيمة الاعتصام الاحتجاجية في الطيبة (أرشيفية - "عرب 48")

وأشار بلعوم إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى إخلاء سهل الطيبة من أصحابه، تمهيدا لمصادرة الأراضي وتنفيذ مشاريع تصفها بأنها "وطنية"، وقال إن "الهدم يشكل وسيلة لتفريغ المنطقة وفتح المجال أمام إقامة هذه المشاريع على حساب أراضي المواطنين العرب".