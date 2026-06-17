أُصيب عامل (61 عامًا) بجروح خطيرة إثر حادث عمل وقع في موقع بناء بمدينة الطيبة، صباح اليوم الأربعاء. وقد نُقل إلى مستشفى "مئير" لتلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ")

أُصيب عامل يبلغ من العمر 61 عامًا، صباح اليوم الأربعاء، خلال عمله في موقع بناء بمدينة الطيبة، ما استدعى تدخل طواقم الإنقاذ والإسعاف.

ووفق بيان صادر عن خدمة "نجمة داود الحمراء"، فقد ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 10:42 حول عامل أُصيب داخل ورشة بناء. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، الذي كان عالقًا ويعاني من إصابات في أنحاء جسده.

إصابة خطيرة لعامل خلال عمله في ورشة بناء بالطيبة

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وبالتعاون مع طواقم الإطفاء التي عملت على تخليصه، جرى نقل المصاب بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "مئير" لاستكمال العلاج، فيما وُصفت حالته بالخطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.