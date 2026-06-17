اعتداء عنصري على شبان عرب في بئر السبع والشرطة تفرج عن المشتبهين

أُصيب شاب من بلدة تل السبع بجروح استدعت نقله إلى مستشفى "سوروكا"، إثر تعرضه لاعتداء عنصري خلال عمله في مدينة بئر السبع فجر اليوم الأربعاء. واعتقلت الشرطة مشتبهين بالاعتداء قبل أن تفرج عنهما بعد استجوابهما.

تعرّض شاب من بلدة تل السبع لاعتداء ذي خلفية عنصرية في مدينة بئر السبع فجر اليوم الأربعاء، على يد شابين يهوديين، أثناء عمله في مجال تخطيط الطرق ووضع العلامات المرورية.

وبحسب التفاصيل، مرّ الشابان بالمكان وشرعا بتوجيه الشتائم والإهانات إلى العمال، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي بعد أن طُلب منهما مغادرة الموقع.

وأقدم المعتديان على مهاجمة العمال باللكمات، ما أسفر عن كسر في أسنان أحدهم وإصابته بجروح استدعت نقله لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

ووصلت الشرطة إلى المكان واحتجزت المشتبهين للتحقيق، إلا أنها أفرجت عنهما بعد وقت قصير من استجوابهما، فيما لا يزال العامل المصاب يتلقى العلاج.

وقال المحامي المرافق للعمال، شحدة بن بري، لـ"عرب 48"، إن "الشاب المعتدى عليه كان يعمل مع مجموعة من العمال في مجال الإشارات والعلامات المرورية على الطرق في مدينة بئر السبع خلال ساعات الليل، وهي أعمال تؤدي بطبيعتها إلى إعاقة حركة السير".

شحدة بن بري

وأوضح بن بري أن "شابين يهوديين كانا يستقلان دراجتين هوائيتين مرا بالقرب من موقع العمل قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ولاحظا أن العمال عرب، فأقدما على شتمهم".

وأضاف: "سرعان ما تطور الأمر إلى اعتداء جسدي، إذ اعتدى الشابان على العمال، كما ألقيا الأقماع والإشارات المرورية المستخدمة في موقع العمل. وعندما حاول أحد العمال منع الاعتداء، تعرّض لكمات مباشرة في وجهه، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة".

وأشار بن بري إلى أن "الاعتداء أسفر عن كسر في أسنان العامل المصاب وإصابات في الشفتين والوجه، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وخضع لإجراءات طبية وغرز جراحية".

وأكد أنه "توجّه إلى الشرطة برسالة رسمية طالب فيها بمتابعة القضية، خصوصًا أن الشكوى ما زالت قائمة وأن ملف التحقيق مفتوح ويحمل رقمًا رسميًا، إلا أن قرار الإفراج السريع عن المشتبه بهما يثير علامات استفهام كبيرة".

وختم بن بري حديثه بالقول: "ما جرى يعكس تساهلًا مقلقًا في التعامل مع الاعتداءات ذات الخلفية العنصرية في بئر السبع، في وقت يُعتقل فيه مواطنون عرب أحيانًا بناءً على شبهات أو شكاوى من دون وجود أدلة كافية، الأمر الذي يكرّس الشعور بازدواجية المعايير والعنصرية والتمييز ضد المواطنين العرب في تطبيق القانون".