بعد فراره إلى جورجيا.. اعتقال مشتبه ثالث في جريمة قتل سميح أبو عرار من النقب

اعتقلت الشرطة شابًا من النقب بشبهة الضلوع في قتل سميح أبو عرار، بعد تسليمه من جورجيا، فيما تعتزم طلب تمديد اعتقاله غدًا، ليكون ثالث مشتبه يُعتقل في هذه الجريمة.

اعتقلت الشرطة شابًا من منطقة النقب بشبهة التورط في جريمة قتل سميح أبو عرار (22 عامًا) من بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، التي وقعت قبل نحو ثمانية أشهر، على خلفية "نزاع عائلي"، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة في الجريمة.

ضحية الجريمة سميح أبو عرار

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به غادر البلاد إلى جورجيا عقب الجريمة، إلا أن جهودًا تحقيقية وتنسيقًا مع جهات دولية أسفرت عن تسليمه للسلطات الإسرائيلية واعتقاله.

ومن المتوقع أن تطلب الشرطة، يوم غد، من المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال إجراءات التحقيق، علمًا بأنها كانت قد اعتقلت مشتبهين آخرين في القضية خلال الفترة الماضية.