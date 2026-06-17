مصرع شخص وإصابة آخر بانقلاب جرّار قرب عين قينيا بالجولان

لقي شاب أربعيني حتفه وأُصيب آخر في الثلاثينات بجروح متوسطة، إثر انقلاب جرار زراعي كانا يستقلانه على طريق زراعي قرب عين قينيا بالجولان السوري المحتل، وفق بيان أصدره مسعف بطاقم طبي تولى نقل المصاب للمستشفى وإقرار الوفاة.

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر، جرّاء انقلاب جرّار (تراكتور) قرب عين قينيا في الجولان السوري المحتل، مساء اليوم الأربعاء.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع الحادث، في بيان، إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 15:51، يفيد انقلاب جرار زراعي في المنطقة القريبة من عين قينيا".

وأضاف أن مسعفيه أكدوا "أن شابا يبلغ من العمر 40 عامًا، قد أُصيب بجراح في الرأس، وقد فارق الحياة في مكان الحادث".

كما أن "شابا في الثلاثينات من عمره في حالة متوسطة، أُصيب بجروح في أطرافه"، بحسب البيان.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي: "عند وصولنا إلى موقع الحادث، وجدنا جرارًا مقلوبًا على جانبه، وأخبرنا الموجودون في الموقع أنهما (ضحيتا حادث الطرق) كانا يقودان جرارهما على طريق زراعي في المنطقة، عندما انقلب".

وأضاف أنه "داخل الجرار، وجدنا شابا في الأربعين من عمره فاقدًا للوعي، من دون نبض ولا تنفّس، ويعاني من إصابة بالغة في الرأس، وأجرينا له الفحوصات الطبية، ولكن للأسف كانت إصابته حرجة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته في الموقع".

وتابع المسعف ذاته: "بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ​​الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينات من عمره، ونقلناه إلى المستشفى مصابًا بجروح في أطرافه، وحالته مستقرة".