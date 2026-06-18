أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

أسفرت جريمة طعن ارتكبت بمدينة أم الفحم عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة أم الفحم، بعد عصر الخميس.

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ونقل الشاب إلى مفرق المدينة حيث قدمت له العلاجات الأولية من قبل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، وقد عانى من إصابة خطيرة اخترقت جسده.

ونقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وهو بحالة خطيرة ومستقرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.