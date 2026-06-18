إصابة خطيرة لطفل في حادث طرق بمقيبلة

أُصيب طفل (6 أعوام) بجروح خطيرة ومتعددة صباح اليوم، إثر حادث طرق في قرية مقيبلة. ونُقل الطفل بمروحية إسعاف إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص.

أُصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث طرق في قرية مقيبلة بمنطقة مرج ابن عامر.

وبحسب المعطيات الأولية، نُقل الطفل إلى عيادة محلية في القرية بعد إصابته في الحادث، حيث وصلت طواقم الإسعاف وقدّمت له العلاج الأولي في المكان.

وأفادت الطواقم الطبية أن الطفل يعاني من إصابات متعددة وخطيرة في أنحاء مختلفة من جسده، قبل أن يتم نقله بواسطة مروحية إسعاف إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولم تُعرف بعد ملابسات الحادث، فيما تستمر الجهات المختصة في متابعة القضية والتحقيق في تفاصيلها.