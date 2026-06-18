الموت يغيب خالد أبو عصبة.. رائد في علم الاجتماع وسياسات التربية والتعليم

برحيل البروفيسور خالد أبو عصبة، يفقد المجتمع العربي أحد أبرز الباحثين والأكاديميين الذين كرسوا مسيرتهم لدراسة قضايا التعليم والهوية والمجتمع، وتركوا إرثا علميا وبحثيا أسهم في تطوير النقاش حول السياسات التربوية وتعزيز مكانة التعليم في المجتمع العربي.

غيب الموت، فجر الخميس، البروفيسور خالد أبو عصبة (71 عاما)، ابن قرية جت في المثلث، بعد مسيرة أكاديمية وبحثية حافلة في مجالي علم الاجتماع وسياسات التربية والتعليم.

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ومن المقرر تشييع جثمانه الساعة التاسعة صباحا من منزله إلى المقبرة الشرقية، فيما يستقبل المعزون في ديوان جت الجديد للرجال، وفي منزله للنساء.

ويعد أبو عصبة من أبرز الأكاديميين الفلسطينيين في الداخل، إذ تخصص في علم الاجتماع واستراتيجيات وسياسات التربية والتعليم، وعمل محاضرا في الجامعة العبرية بالقدس، وكلية "بيت بيرل"، والجامعة العربية الأميركية في جنين، كما أسس وأدار معهد "مسار" للأبحاث.

وُلد أبو عصبة في قرية جت عام 1955، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها، قبل أن يواصل دراسته الثانوية في الخضيرة.

حصل على اللقب الأول في التربية من كلية بيت بيرل، واللقب الثاني في التربية، والدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة بار إيلان، ونال درجة الأستاذية عام 2018.

كرس الراحل مسيرته لدراسة قضايا التعليم والمجتمع العربي، وترك بصمة بارزة في أبحاث تطوير التعليم العربي، والفجوات التعليمية والاجتماعية، والهوية والمواطنة، ومكافحة العنف والتمكين المجتمعي.

كما ألف العديد من الكتب والدراسات المتخصصة بالعربية والعبرية، ونشر عشرات الأبحاث العلمية التي تناولت السياسات التربوية والاجتماعية وقضايا الفلسطينيين في الداخل.

وكان الراحل متزوجا وأبا لثلاثة أبناء، وأقام في مسقط رأسه قرية جت، حيث عرف بحضوره الأكاديمي والمجتمعي وإسهاماته الفكرية التي تركت أثرا واسعا في مجالات التعليم والبحث العلمي.

الإنتاج العلمي للبروفيسور خالد أبو عصبة

تميز الإنتاج العلمي للبروفيسور خالد أبو عصبة بتناوله قضايا التعليم والمجتمع العربي من زوايا متعددة، حيث أصدر منذ تسعينيات القرن الماضي سلسلة من الكتب والدراسات التي ركزت على واقع الأطفال والشبيبة العرب، ومستقبل التعليم العربي، وإصلاح جهاز التعليم، إلى جانب معالجة ظاهرة العنف في المدارس والتربية على القيم.

كما توسعت أبحاثه لتشمل قضايا التعايش والعلاقات بين اليهود والعرب، وبنية جهاز التعليم في إسرائيل، والتحديات التي تواجه الأقلية العربية، إضافة إلى دراسات حول الإعاقة في المجتمع العربي، والتعليم العالي، والتربية في المجتمعات التي تعاني من الأزمات، ومقاربات تربوية حديثة.

وواصل أبو عصبة اهتمامه بقضايا الطفولة والشباب، فأصدر مؤلفات تناولت أوضاع الأطفال والشبيبة المعرضين للخطر في المجتمع العربي، إلى جانب عدد من الكتب التي صدرت بالعربية والعبرية، بعضها بالتعاون مع باحثين آخرين، لتشكل مجتمعةً مرجعا أكاديميا بارزا في مجالات التربية، وعلم الاجتماع، والسياسات التعليمية.

مؤلفاته

• الأولاد وأبناء الشبيبة العرب في إسرائيل: من الوضع القائم نحو جدول أعمال مستقبلي (1996)

• مبنى بديل لجهاز التعليم العربي في إسرائيل (1997)

• مواجهة المدرسة العربية للعنف بين النظرية والتطبيق (2001)

• معضلات التربية للقيم في المدرسة العربية (2003)

• اليهود والعرب في إسرائيل في واقع متغير (2004) بمشاركة بروفيسور شلومو حسون (بالعبرية)

• جهاز التعليم في إسرائيل: مبنى ومضامين (2006)

• جهاز التعليم العربي: معضلات اقلية قومية (2007) (بالعبرية)

• الإعاقة والمعاقون في المجتمع العربي في إسرائيل (2011) بمشاركة ثروت نصار ونسيبه غرة

• أبحاث في التعليم العالي لدى المجتمع العربي في إسرائيل (2011)

• التربية للقيم في مجتمع مأزوم (2012)

• مقاربات في التربية (2014)

• الأولاد وأبناء الشبيبة في خطر في المجتمع العربي في إسرائيل (2017) (بالعبرية)