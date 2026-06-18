عدالة يطالب بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان ويهدد باللجوء إلى المحكمة

طالب مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن جثمان المرحوم الأسير عماد سرحان وتسليمه إلى عائلته، محذرًا من اللجوء إلى القضاء في حال استمرار احتجازه رغم عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته.

طالب مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن جثمان المرحوم عماد سرحان (46 عامًا) وتسليمه إلى عائلته لدفنه وفقًا لمعتقداتها الدينية، وذلك بعد مرور يوم على إرسال توجه عاجل في القضية دون تلقي أي رد رسمي.

وأوضح المركز أن سرحان، المعتقل منذ عام 2001، توفي في 13 حزيران/ يونيو الجاري داخل سجن جلبوع، ونُقل جثمانه إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير، حيث تقرر عدم إجراء تشريح له، فيما حُدد سبب الوفاة على أنه سكتة قلبية. ورغم استكمال جميع الإجراءات وعدم وجود أي شبهة جنائية، ما تزال السلطات تمتنع عن تسليم الجثمان لعائلته.

وأشار "عدالة" إلى أنه تواصل مع ضابط التحقيقات في مركز شرطة بيسان، الذي أكد عدم وجود أي شبهات جنائية تمنع الإفراج عن الجثمان، إلا أن معهد الطب الشرعي أفاد بأن سجلاته ما زالت تشير إلى وجود أمر منع تسليم صادر عن الشرطة، دون تلقي أي تحديث رسمي يجيز تسليمه.

وأضاف المركز أن الشرطة امتنعت عن تقديم موقفها خطيًا، رغم تأكيدها شفهيًا أنها لا تعارض تسليم الجثمان، معتبرًا أن استمرار احتجازه يشكل انتهاكًا لكرامة المتوفى وحقوق عائلته.

وحذر "عدالة" من أنه سيتوجه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرت السلطات في المماطلة وعدم الاستجابة لمطلب الإفراج عن الجثمان حتى نهاية اليوم.