هجوم عنصري بدافع قومي: إدانة 9 متهمين في  الاعتداء على عربي ببات يام

أدانت المحكمة، اليوم، تسعة متهمين بالضلوع في الاعتداء الجماعي على مواطن عربي في مدينة بات يام خلال أحداث هبة الكرامة عام 2021، معتبرة أن الهجوم نُفذ بدافع قومي وعنصري ويُصنّف كعمل إرهابي تسبب بإصابة جسيمة للضحية.

الاعتداء الدموي على سعيد موسى في بات يام (أرشيف أ ف ب)

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، اليوم الخميس، قرارها بحق تسعة متهمين في الاعتداء الجماعي على الشاب سعيد موسى من مدينة الرملة في مدينة بات يام خلال أحداث أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، معتبرة أن ما جرى يشكل عملاً إرهابياً تمثل بإحداث إصابة جسيمة عمدًا وفي ظروف مشددة.

وأكدت النيابة العامة في لواء تل أبيب أن قرار المحكمة جاء بعد أكثر من خمس سنوات من وقوع الجريمة، وشدد على أن الاعتداء كان عنيفًا وعنصريًا ونُفذ بدافع قومي، في ظل أجواء التحريض والتوتر التي شهدتها المدينة آنذاك.

سعيد موسى (أرشيف "عرب 48")

وبحسب القرار، فإن مجموعة من الأشخاص وصلت إلى المكان بعد تنظيم مسبق، وشاركت في أعمال شغب استهدفت ممتلكات تعود لعرب، ورددت هتافات عنصرية، قبل أن تبحث عن أشخاص عرب للاعتداء عليهم.

كما رفضت المحكمة رواية الدفاع التي حاولت التشكيك في الوقائع الموثقة بكاميرات المراقبة وشهادات الشهود، ورفضت الادعاء بأن المتهمين اعتقدوا أن الضحية "مخرب".

وقالت النيابة إن المحكمة أقرت بأن غالبية المدانين ارتكبوا جريمة إرهابية من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا، مؤكدة أنها ستطالب بفرض عقوبات تعكس خطورة الأفعال وحجم الأذى الذي لحق بالضحية.