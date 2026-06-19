إجلاء سكان منزل خاص بعد احتراق عدة مركبات في دالية الكرمل

تم إجلاء سكان منزل في دالية الكرمل فجر اليوم بعد اندلاع حريق في ثلاث سيارات، دون تسجيل إصابات، مع أضرار جسيمة في المركبات.

من مكان الحريق في دالية الكرمل (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ")

اندلع حريق في عدد من المركبات في شارع النعناعة ببلدة دالية الكرمل، في ساعات الفجر الأولى، ما استدعى استنفار طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة حيفا.

وعند وصول الطواقم إلى المكان، تم رصد حريق كبير ودخان كثيف، حيث كانت تشتعل ثلاث مركبات في الموقع.

وبسبب انتشار الدخان إلى منزل مجاور، قامت طواقم الإطفاء بإيقاظ سكان المنزل وإجلائهم بشكل فوري حفاظاً على سلامتهم.

وباشرت الطواقم أعمال إخماد الحريق والسيطرة عليه، إضافة إلى تهوية المكان وإخراج الدخان من المنطقة.

ولم تُسجل أي إصابات في الحادث، فيما لحقت أضرار جسيمة بسيارتين احترقتا بالكامل، إضافة إلى أضرار أخرى في مركبة ثالثة كانت متوقفة بالقرب من موقع الحريق.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفاً للتحقيق في ملابسات الحريق.