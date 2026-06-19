إصابة 3 أشخاص بينهم حالة خطيرة في حادث بين شاحنتين في مرج ابن عامر

أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم حالة خطيرة، في حادث تصادم بين شاحنتين على شارع 675 قرب مفترق "يزرعئيل"، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم رجل في الخمسين من عمره بحالة خطيرة، جراء حادث سير وقع صباح اليوم الجمعة بين شاحنتين على شارع 675 قرب مفترق "يزرعئيل" في منطقة مرج ابن عامر، بحسب ما أفاد به جهاز الإسعاف "نجمة داوود الحمراء".

ووفق البيان، فقد تلقى مركز الطوارئ 101 بلاغاً عند الساعة 06:26 حول الحادث، حيث هرعت طواقم طبية إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى "هعيمك".

وأشار المسعفون إلى أن سائق إحدى الشاحنتين كان عالقاً داخل المركبة وفاقداً للوعي ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة، بينما أُصيب شابان يبلغان نحو 17 و20 عاماً بجروح متوسطة في الأطراف.

وقال أحد المسعفين إن الحادث كان شديداً، مضيفاً أن الطواقم قدمت العلاج للمصابين في موقع الحادث أثناء عمليات الإنقاذ، قبل نقلهم بسيارات إسعاف مكثفة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملف تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.