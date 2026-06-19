العثور على سبعيني فاقد الوعي بحالة خطيرة في حيفا

عُثر فجر اليوم على رجل سبعيني فاقد الوعي وملقى على الطريق في شارع هرتسليا بمدينة حيفا، حيث وصفت حالته بالخطيرة. وقدمت له الطواقم الطبية الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

عُثر فجر اليوم، الجمعة، على رجل يبلغ من العمر نحو 70 عامًا ملقى على الطريق في شارع هرتسليا بمدينة حيفا، وهو فاقد للوعي وفي حالة وُصفت بالخطيرة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"اتحاد الإنقاذ" بأنها قدمت للمصاب الإسعافات الأولية في موقع الحادث، بعد أن عثر عليه عدد من المارة ملقى على الطريق.

وقال شلومي فيدر، نائب رئيس فرع حيفا في اتحاد الإنقاذ، إلى جانب المسعفين شلومي تاوسكي وتسفيكي هالبرين، إن الطواقم الطبية باشرت بتقديم العلاج الميداني للمصاب فور وصولها، قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وبحسب الطواقم الطبية، لا تزال حالة الرجل تُصنّف على أنها خطيرة في هذه المرحلة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادث.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.