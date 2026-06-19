كفر برا: إصابتان خطيرة ومتوسطة لشاب وطفل جراء انقلاب دباب

أسفر حادث انقلاب دباب في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي، عن إصابة شاب بجراح خطيرة وطفل بجراح متوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب (35 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، وطفل (9 سنوات) بجراح متوسطة، جراء انقلاب دباب في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب الذي عانى من إصابة خطيرة في الظهر، وللطفل الذي عانى من إصابات متوسطة في أطراف جسده العلوية.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وقال المضمد نور الدين مصاروة، إنه "رأينا المصابين وهما بوعيهما وعانيا من إصابات خطيرة في جسديهما بعد انقلاب دباب أثناء ركوبهما عليه، إذ قدمنا لهما علاجات أولية منقذة للحياة ثم نقلناهما إلى المستشفى".