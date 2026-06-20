رفضًا للتهجير: مئات المشاركين في يوم التضامن مع تل عراد بالنقب

قال عدنان النباري من تل عراد، إننا "لا نريد حلولا تخرجنا من تل عراد، نحن نريد أن نبقى في أرضنا في قريتنا، هذه الأرض لنا وستبقى كذلك ولا نقبل الخروج من هنا".

جانب من المشاركين في يوم التضامن مع تل عراد (عرب 48)

شارك المئات، اليوم السبت، من أهالي النقب في "يوم التضامن مع تل عراد" وذلك في محاولات اقتلاع وتهجير أهالي قرية تل عراد، من قبل السلطات الإسرائيلية التي تصدر أوامر إخلاء وهدم لمنازل المواطنين في القرية.

ونظم يوم التضامن مع تل عراد، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

ونصبت خيمة اعتصام على أراضي قرية تل عراد في النقب، حيث تواجد الأهالي وعدد من رؤساء السلطات المحلية في النقب، إلى جانب القيادات العربية في النقب والقطرية.

(عرب 48)

وطالب المشاركون، بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة في المدن اليهودية ومنها مدينة بئر السبع، وذلك حتى ايصال رسالة إلى الحكومة والمجتمع الإسرائيلي في ظل الهجمة على البلدات العربية في النقب.

وشدد المشاركون على أن تكون مظاهرة، يوم الخميس المقبل، في مدينة بئر السبع، وتحديدًا أمام "سلطة توطين البدو".

وأدار البرنامج سليمان الهواشلة مدير عام مجلس القرى غير المعترف بها في النقب.

وبدأ البرنامج بكلمة من المواطن فرحان النباري الذي تحدث عن إخلاء القرية واقتلاعها لصالح بناء بلدات يهودية على أنقاض قرية تل عراد، حيث قال إن "مطالبنا مطالب حق وهي بقاؤنا على أرضنا في تل عراد وعدم اقتلاعنا منها لصالح بناء بلدات يهودية، نحن نتواجد هنا من عقود، ومن غير المعقول أن يتم اقتلاعنا من أرضنا".

وقال عدنان النباري من تل عراد، إننا "لا نريد حلولا تخرجنا من تل عراد، نحن نريد أن نبقى في أرضنا في قريتنا، هذه الأرض لنا وستبقى كذلك ولا نقبل الخروج من هنا".

وأضاف أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هدمت لنا عشرات المنازل وهذه الحكومة قامت بذلك الأمر لا نتوقع خيرًا من الحكومات القادمة لأن الجميع الحكومات تسير على ذات النهج".

وقال طلال القرناوي رئيس بلدية رهط لـ"عرب 48" إن "سياسات الحكومة الإسرائيلية هي خنق المواطنين العرب في أقل مساحة ممكنة من الأرض، مطالبنا شرعية بقاء المواطنين على أرضهم، هذه الدولة تدعي أنها ديمقراطية، واقتلاع المواطنين العرب من أرضهم يفند هذه المقولات".

وقال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طلب الصانع خلال كملته إنه "كان من المقرر أن يكون اليوم مؤتمر النقب في رهط، ومن غير المعقول أن ندرس قضية تل عراد في رهط، لذلك قررنا نقل الاجتماع إلى اجتماع شعبي في تل عراد وبين الأهالي، من خلال قررنا تنظيم مظاهرة يوم الخميس أمام سلطة توطين البدو في النقب".

وقال معيقل الهواشلة نائب رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب خلال كملته إننا "نطالب الجميع البقاء في أراضيهم وقراهم رغم المحاولات الكثيرة لانتزاع الإنسان، المحاولات مستمرة لاقتلاع شعبنا من جديد قبل الحكومات المختلفة، وندعو الجميع للمشاركة في المظاهرة".