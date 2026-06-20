وقفة إسناد للأسيرات أمام سجن "الدامون" ضد ظروف اعتقالهن وللمطالبة بالإفراج عنهن

نظمت مساء السبت وقفة إسناد للأسيرات أمام سجن "الدامون"، رفع خلالها المشاركون لافتات مطالبة بالحرية للأسرى والأسيرات، وأخرى منددة بظروف الاعتقال وسياسات القمع والتنكيل في السجون الإسرائيلية.

جانب من الوقفة أمام سجن "الدامون"

شارك العشرات مساء، السبت، في وقفة إسناد للأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجن "الدامون"، ضد ظروف اعتقالهن الصعبة من قبل السلطات الإسرائيلية.

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ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالحرية للأسيرات، وكتب على بعض منها: "الحرية لأسرى الحرية"، "الحرية للأسيرات"، "لماذا العالم صامت؟".

كما رددوا هتافات إسنادا للأسرى والأسيرات، من خلال مكبرات الصوت في محاولة لإسماع أصواتهم للأسيرات في سجن "الدامون".

وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن الأسرى والأسيرات، ونددوا بظروف الاعتقال الصعبة وما يتعرضون له داخل السجون الإسرائيلية.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات التي يقوم عليها نشطاء دعما للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، ورفضا لسياسات القمع والاعتقال التعسفية بحقهم.