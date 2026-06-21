إصابة خطيرة لشاب إثر حادث عنف في الشبلي - أم الغنم

أُصيب شاب بجروح خطيرة، فجر اليوم الأحد، إثر حادث عنف وقع في بلدة الشبلي - أم الغنم، ونُقل إلى مستشفى العفولة لتلقي العلاج، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

أُصيب شاب يبلغ من العمر نحو 35 عامًا بجروح وُصفت بالخطيرة، فجر اليوم الأحد، في قرية الشبلي - أم الغنم على سفوح جبل طابور في منطقة الجليل الأسفل شمالي البلاد، في حادث يُشتبه بأنه ناجم عن جريمة عنف، فيما لا تزال ظروف وملابسات الواقعة قيد الفحص.

وذكرت طواقم "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت بلاغًا عند الساعة 01:16 حول إصابة رجل في البلدة، وعلى إثر ذلك وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة.

وأوضح الطاقم الطبي أن المصاب كان في حالة وعي، لكنه عانى من إصابات نافذة خطيرة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العفولة لتلقي العلاج واستكمال الفحوصات الطبية.

ولم تتضح بعد خلفية الحادثة، فيما يُتوقع أن تباشر الشرطة تحقيقًا للوقوف على ملابساتها وكشف تفاصيلها.