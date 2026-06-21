جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه من عرعرة: تصريح مدعٍ ضد الأب تمهيدا لتقديم لائحة اتهام

تنظر المحكمة خلال الأيام المقبلة في طلب النيابة المتعلق بمواصلة الإجراءات القانونية بحق المشتبه به، إلى حين تقديم لائحة الاتهام الرسمية ومتابعة المسار القضائي في جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه من عرعرة.

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة ضد صامد جهجاه، والد الطفلة ليلى جهجاه (9 أعوام) من عرعرة في منطقة المثلث، بعد أن أنهى محققو الشرطة، اليوم الأحد، التحقيق في جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الطفلة في قريتها قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ووفقا للشرطة فإن "التحقيق أسفر عن جمع أدلة تشير، وفق الشبهات، إلى محاولات للتشويش على مسرح الجريمة وإخفاء أدلة بهدف عرقلة التحقيق وكشف ملابسات الحادث".

وأضافت "أنه تم، اليوم، تقديم تصريح مدعٍ ضد الأب، على أن تُقدَّم لائحة الاتهام خلال الأيام القريبة المقبلة".

الضحية ليلى جهجاه

ووفقا للمعلومات المتوفرة، اندلعت الحادثة على خلفية خلاف بين طفلين، قبل أن يتدخل الأب، وبحسب الشبهات، يحاول إطلاق النار باتجاه شقيقه. وتشير نتائج التحقيق إلى أنه "أخرج سلاحاً نارياً وأطلق النار، ما أدى إلى إصابة ابنته ليلى برصاصة عن طريق الخطأ".

وكانت الطفلة قد أصيبت بعيار ناري في العنق، ونُقلت إلى المستشفى بحالة حرجة جداً، قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاتها متأثرة بجراحها.

وبحسب الشرطة، كشفت التحقيقات، عن شبهات بمحاولة طمس الأدلة، إذ جرى تنظيف مكان الحادث قبل نقل الطفلة لتلقي العلاج، فيما تشير الشبهات إلى أن الأب استخدم مادة مبيضة لغسل يديه في محاولة لإزالة آثار قد تشكل أدلة جنائية.

ومن المرتقب أن تبحث المحكمة خلال الأيام المقبلة طلبات النيابة المتعلقة بمواصلة الإجراءات القانونية بحق المشتبه به، إلى حين تقديم لائحة الاتهام الرسمية ومتابعة المسار القضائي في القضية.