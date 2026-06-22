الشرطة تحتجز رئيس سلطة محلية للتحقيق بشبهات فساد

باشرت الشرطة تحقيقا علنيا في شبهات فساد داخل إحدى المجالس، شمل احتجاز رئيس المجلس للتحقيق، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش واستدعاء مسؤولين آخرين، وذلك بعد انتهاء مرحلة من التحقيقات السرية التي قادت إلى توسيع إجراءات إنفاذ القانون.

أعلنت وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال التابعة لـ"لاهاف 433" عن احتجاز رئيس سلطة محلية للتحقيق معه، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وذلك عقب انتهاء تحقيق سري استند إلى معلومات وصلت إلى الشرطة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن التحقيق دخل، صباح اليوم الإثنين، مرحلته العلنية، حيث جرى احتجاز رئيس البلدية لاستجوابه، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفتيش في منزله ومقر السلطة المحلية.

وأضافت أن التحقيقات شملت أيضًا استدعاء عدد من كبار المسؤولين في السلطة المحلية للإدلاء بإفاداتهم، فيما تواصل قوات الشرطة تنفيذ إجراءات تحقيق وإنفاذ في عدة مواقع ضمن نطاق المجلس المحلي، في إطار استكمال التحقيق وكشف ملابساته.