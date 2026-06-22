الشرطة تحتجز رئيس سلطة محلية للتحقيق بشبهات فساد

أعلنت وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال التابعة لـ"لاهاف 433" عن احتجاز رئيس سلطة محلية للتحقيق معه، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وذلك عقب انتهاء تحقيق سري استند إلى معلومات وصلت إلى الشرطة.
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وأوضحت الشرطة في بيان لها أن التحقيق دخل، صباح اليوم الإثنين، مرحلته العلنية، حيث جرى احتجاز رئيس البلدية لاستجوابه، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفتيش في منزله ومقر السلطة المحلية.
وأضافت أن التحقيقات شملت أيضًا استدعاء عدد من كبار المسؤولين في السلطة المحلية للإدلاء بإفاداتهم، فيما تواصل قوات الشرطة تنفيذ إجراءات تحقيق وإنفاذ في عدة مواقع ضمن نطاق المجلس المحلي، في إطار استكمال التحقيق وكشف ملابساته.