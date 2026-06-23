النقب: مصرع الفتى حسين أبو قويدر إثر انقلاب مركبة قرب بئر السبع

لقي الفتى حسين هشام أبو قويدر (15 عاما) من النقب مصرعه، اليوم، إثر انقلاب مركبة على شارع 40 قرب بئر السبع، فيما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الحادث.

لقي الفتى حسين هشام أبو قويدر (15 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه صباح اليوم الثلاثاء إثر حادث طرق مروّع وقع على شارع 40 بالقرب من مدينة بئر السبع، بعدما انقلبت المركبة التي كان يستقلها.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أقرت وفاة الفتى متأثراً بجراحه الخطيرة، فيما قدمت العلاج الأولي لمصاب آخر وصفت حالته بالمتوسطة، قبل نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه.