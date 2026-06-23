مصمص: اللجنة الشعبية تدعو لاعتصام مفتوح رفضا لهدم منزل مرخّص

دعت اللجنة الشعبية في مصمص للاعتصام المفتوح والتواجد بمحيط منزل أحمد أبو شهاب المهدد بالهدم، رفضا للهدم الذاتي، رغم ترخيصه، بذريعة ملكية "دائرة أراضي إسرائيل" لجزئية من الأرض، وسط تضامن شعبي واسع بوادي عارة.

دعت اللجنة الشعبية في مصمص، مساء اليوم الثلاثاء، إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل يتهدّده الهدم في البلدة.

جاء ذلك في بيان أصدره اللجنة الشعبية، وقالت فيه إنها "تدعو أهلنا جميعًا، وجماهير شعبنا في وادي عارة، إلى أوسع مشاركة في الاعتصام المفتوح والتواجد المكثف في محيط منزل الأخ أحمد صالح أبو شهاب، المهدد بالهدم، تنديدًا ورفضًا لأمر الهدم الصادر بحقه، وتأكيدًا على التمسك بحقنا في الأرض والمسكن".

وأشارت إلى أن "هذا النداء يأتي في ظل تهديد منزل مرخّص، مقام على أرض ذات ملكية خاصة، ومرتبط بشبكات الكهرباء والمياه منذ سنوات".

وشدّدت اللجنة الشعبية على أن الهدم الذي يتهدّد المنزل من قبل السلطات، "خطوة تثير القلق والاستنكار، وتستوجب موقفًا موحدًا دفاعًا عن حق العائلة في البقاء في منزلها".

وأضافت: "إننا نؤكد رفضنا القاطع لسياسات هدم المنازل والتضييق على المواطنين، لما تمثّله من مساس مباشر بحق الإنسان في السكن والاستقرار، وما يترتب عليها من تفاقم لأزمة البناء التي تعاني منها بلداتنا".

ودعت إلى "الحضور الواسع، والتعبير عن التضامن الكامل مع العائلة، في رسالة واضحة تعكس وحدة الموقف الشعبي، وصلابة التمسك بالحقوق المشروعة".

ولفتت إلى أن مشاركة الأهالي في خيمة الاعتصام، يشكّل موقفا مجتمعيا مسؤولا، ورسالة واضحة تؤكد وحدة صفنا وتمسكنا بحقوقنا، فمعًا نحمي حقنا في الأرض والمسكن، ونقف إلى جانب عائلة أحمد صالح أبو شهاب، دفاعًا عن بيتها وكرامتها، وصونًا لحق أهلنا في العيش بأمن واستقرار في بيوتهم".

يأتي ذلك فيما تعيش عائلة أحمد صالح أبو شهاب حالة من الترقب والخوف، بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية ساعات قليلة لهدم منزلها ذاتيا، رغم امتلاكه تراخيص بناء و"نموذج 4" للكهرباء وخط كهرباء خاص، وذلك بادعاء من "دائرة أراضي إسرائيل" بأنها تملك جزءا من الأرض المقام عليها المنزل.

ومنحت السلطات الإسرائيلية والشرطة العائلة مهلة حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، لتنفيذ الهدم الذاتي، فيما ترفض العائلة الامتثال للأمر.

وفي أعقاب ذلك، يتواجد عشرات الشبان للتضامن مع العائلة ومحاولة منع هدم المنزل الذي يقع في مصمص بمنطقة وادي عارة، ويتكون من ثلاثة طوابق وتقطنه عائلتان، بين أفرادهما أطفال ونساء وكبار في السن، وسط مخاوف من تنفيذ أمر الهدم في أي لحظة.