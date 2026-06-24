إصابة حرجة لرجل ستيني إثر دهسه بحافلة قرب حيفا

أُصيب رجل ستيني بجروح حرجة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في مدينة نيشر بالقرب من حيفا، فيما نُقل إلى مستشفى "رمبام" وسط عمليات إنعاش متواصلة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أُصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، صباح اليوم الأربعاء، بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في مدينة نيشر، المُقامة على أراضي قرية بلد الشيخ المهجّرة شرق حيفا.

وأفادت خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها تلقت بلاغًا عن الحادث في الساعة 07:27، حيث هرع المسعفون والمضمدون إلى المكان، وعثروا على المصاب فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس.

وباشر الطاقم الطبي عمليات الإنعاش في المكان، قبل نقل المصاب بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، فيما وُصفت حالته بالحرجة للغاية.

وقال طاقم الإسعاف إنه وجد الرجل ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، مع إصابة شديدة في الرأس، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية واصلت عمليات الإنعاش خلال نقله إلى المستشفى.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه.