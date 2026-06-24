هدم منزل في مصمص: الشرطة تقمع وتعتقل مواطنين بينهم مسن ونقل إصابتين

هدمت جرافات الهدم الإسرائيلية منزلا في قرية مصمص، واعتدت قوات الشرطة على مواطنين وقمعت معتصمين بينهم صاحب المنزل ونساء وأطفال، وعلى إثر ذلك نقل مصابان إلى المستشفى وجرى اعتقال شخصين أحدهما مسن.

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة، منزلا في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها تراخيص بناء و"نموذج 4" للكهرباء وخط كهرباء خاص، وذلك بذريعة من "دائرة أراضي إسرائيل" بأنها تملك جزءا من الأرض.

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واعتدت قوات الشرطة على الأهالي والنساء والأطفال داخل المنزل المهدد بالهدم وخيمة الاعتصام، ومنعت وصول سيارة الإسعاف لتقديم العلاجات للمصابين في المكان قبل أن يتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لاحقا.

أثناء هدم المنزل في بلدة مصمص بوادي عارة pic.twitter.com/Arak2u01FF — موقع عرب 48 (@arab48website) June 24, 2026

كما وقعت توترات بين الأهالي وعناصر الشرطة في المنطقة، تخللها إلقاء قنابل واعتداءات على الأهالي واعتقال مواطنين أحدهما مسن بعد الاعتداء المبرح عليه من قبل الشرطة.

مصمص: الشرطة الإسرائيلية تفرق الأهالي بالقنابل في المنطقة التي يقع فيها المنزل المزمع هدمه



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/i7XqMZBDdY pic.twitter.com/A8kupp5MvR — موقع عرب 48 (@arab48website) June 24, 2026

وقالت مصادر محلية في مصمص، إن الشرطة اعتدت على المعتصمين وطردت الجميع من الخيمة، كما اعتدت على صاحب المنزل ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، ومنعت الصحافيين من التصوير وألقت قنابل قرب مدرسة ابتدائية وتسببت بحالة من الذعر والهستيريا في صفوف الطلاب والطاقم التدريسي.

مصمص: قوات الشرطة تعتدي على المواطنين في المنطقة التي يقع فيها المنزل المزمع هدمه



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/i7XqMZBDdY pic.twitter.com/K76AIW7IrR — موقع عرب 48 (@arab48website) June 24, 2026

وتحاصر القوات الإسرائيلية قرية مصمص، وقامت بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المنزل المهدد بالهدم، ونصبت عدة حواجز في المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب والوصول إليه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن قواتها "أمنت" تنفيذ أمر هدم لمنزل دون ترخيص في مصمص، إثر "قرار المحكمة العليا صباح اليوم برفض التماس لوقف الهدم".

قوات الهدم الإسرائيلية تتجه نحو قرية مصمص في وادي عارة وذلك لهدم منزل مرخص لعائلة أبو شهاب المهدد بذريعة ملكية " دائرة أراضي إسرائيل" لجزء من الأرض، في منطقة مصمص الفوقا في البلدة.



وتحاصر القوات الإسرائيلية قرية مصمص، وتغلق المداخل المؤدية الى المنزل في قرية مصمص، وتنصب عدة… pic.twitter.com/InfuPKhhOS — موقع عرب 48 (@arab48website) June 24, 2026

ويتكون المنزل من 3 طوابق وتسكنه عائلتان منهم كبار في السن وأطفال ونساء، وتتخوف العائلة من أوامر الهدم التي تلاحقها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وبني المنزل عام 2014، وقد أصدرت العائلة التراخيص اللازمة بعد البناء وتلقي أوامر إخلاء، وحصلت على ترخيص خلال السنوات الأخيرة، وهو ما لم تعترض عليه "دائرة أراضي إسرائيل" عندما عرضت عليها.

جرافات الهدم في بلدة مصمص بوادي عارة تمهيدا لهدم منزل pic.twitter.com/7hmJHqxO4v — موقع عرب 48 (@arab48website) June 24, 2026

وأمهلت السلطات الإسرائيلية عائلة أحمد صالح أبو شهاب ساعات قليلة لهدم منزلها ذاتيا، رغم امتلاكه تراخيص بناء و"نموذج 4" للكهرباء وخط كهرباء خاص، وذلك بادعاء من "دائرة أراضي إسرائيل" بأنها تملك جزءا من الأرض المقام عليها المنزل.

ومنحت السلطات والشرطة العائلة مهلة حتى الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء لتنفيذ الهدم الذاتي، ورفضت العائلة الامتثال للأمر.