وفاة امرأة من قلنسوة متأثرة بإصابتها في حادث طرق

أُعلن صباح اليوم الأربعاء عن وفاة كفاية محمد قشقوش من مدينة قلنسوة، متأثرة بجروح خطيرة أُصيبت بها في حادث طرق مروع وقع الليلة الماضية عند مفترق "قاعة النجوم"، بعد محاولات حثيثة لإنقاذ حياتها في مستشفى "مئير" بكفار سابا.

أقرت الطواقم الطبية في مستشفى "مئير" بمدينة كفار سابا، صباح اليوم الأربعاء، وفاة كفاية محمد قشقوش، من سكان مدينة قلنسوة في منطقة المثلث، متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها في حادث طرق خطير وقع الليلة الماضية عند مفترق "قاعة النجوم".

المرحومة كفاية قشقوش

وكانت قشقوش قد نُقلت إلى المستشفى وهي بحالة حرجة عقب الحادث، حيث خضعت لمحاولات إنعاش وعلاج مكثفة، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاتها صباح اليوم متأثرة بإصابتها.

وأثار نبأ الوفاة حالة من الحزن والأسى في قلنسوة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد ظروف وقوعه.

وبوفاة كفاية قشقوش ترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق المروعة، وسط دعوات متجددة إلى توخي الحذر على الطرقات وتعزيز إجراءات السلامة المرورية.