مصرع شابين عربيين جراء حادث طرق قرب مفرق "غولاني" بالشمال

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 65 قرب مفرق مسكنة "غولاني" في شمال البلاد عن مصرع شابين عربيين جراء إصابتهما بجروح حرجة أثناء ركوبهما على دراجة نارية.

لقي شابان عربيان، يبلغان 25 عاما من العمر، مصرعيهما جراء تعرضهما لحادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 65 قرب مفرق مسكنة "غولاني" في شمال البلاد.

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وبحسب المعلومات الواردة، فإن الشابين الضحيتين تعرضا للحادث أثناء ركوبهما على دراجة نارية.

من مكان حادث الدراجة النارية على شارع 65 عند مفرق مسكنة "غولاني" في الشمال، والذي أسفر عن مصرع شابين عربيين



التفاصيل: https://t.co/lzfqOqaC38 pic.twitter.com/0FEvDa50Az — موقع عرب 48 (@arab48website) June 25, 2026

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 18:16 عن إصابة راكبي دراجة نارية على شارع 65 قرب مفرق "غولاني"، وعلى إثر ذلك قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لشابين بحالة حرجة؛ قبل أن يتم إقرار وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وقال طبيب ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "رأينا راكبي الدراجة النارية وهما فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا إصابات بالغة الخطورة في جسديهما، وقد أجرينا لهما فحوص طبية إلا أن إصاباتهما كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".

من مكان حادث الدراجة النارية على شارع 65 عند مفرق مسكنة "غولاني" في الشمال، والذي أسفر عن مصرع شابين عربيين



التفاصيل: https://t.co/lzfqOqaC38 pic.twitter.com/wZFlXAw0FP — موقع عرب 48 (@arab48website) June 25, 2026

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات وقوع الحادث، وقالت إن شارع 65 مغلق أمام حركة السير من كلا الاتجاهين ودعت السائقين إلى سلك شوارع بديلة.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 206 أشخاص بينهم 80 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام 2026.