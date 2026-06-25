تحت شعار "عمود البيت".. مظاهرة في بئر السبع تنديدًا بسياسات الهدم والتهجير في النقب

شارك أهال من النقب، اليوم، في مظاهرة "عمود البيت" التي نُظمت أمام مقر "سلطة توطين البدو" في بئر السبع، احتجاجًا على سياسات هدم المنازل والتهجير. ورفع المشاركون شعارات ولافتات تندد باستهداف القرى العربية، مؤكدين تمسكهم بالأرض ورفضهم لسياسات الإخلاء.

من المظاهرة في بئر السبع، اليوم (عرب 48)

انطلقت قبل ظهر اليوم الخميس، مظاهرة "عمود البيت" أمام مقر ما تسمى "سلطة توطين البدو" في مدينة بئر السبع، بمشاركة أهال وقيادات وناشطين سياسيين من النقب خصوصا والمجتمع العربي عموما، احتجاجًا على السياسات الإسرائيلية وهدم منازل المواطنين العرب في النقب، جنوبي البلاد.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي في مدينة بئر السبع لبعض الوقت.

وبادرت إلى تنظيم المظاهرة كلّ من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ولجنة رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. وجاءت الدعوة إليها من خيمة الاعتصام في قرية تل عراد، يوم السبت الماضي، خلال الاجتماع الجماهيري ويوم التضامن مع القرية.

متظاهرون عرب في بئر السبع ينددون بسياسات الهدم والتهجير في النقب

للتفاصيل: https://t.co/ZO4pevwdrb pic.twitter.com/W5SfRIICAe — موقع عرب 48 (@arab48website) June 25, 2026

ورفع المشاركون لافتات طالبت بالعدالة للمواطنين العرب في النقب، وجاء على بعضها: "النقب لأهله وأصحابه"، و"لا لهدم البيوت، نعم لحقنا في السكن".

كما حمل المتظاهرون لافتات كُتبت عليها أسماء عدد من القرى المهددة بالإخلاء أو الهدم، أو التي تتعرض لحملات متواصلة، من بينها: تل عراد، السر، وادي الخليل، أم الحيران، والعراقيب.

وأكد القائمون على الحراك والمشاركون فيه أن الهجمة التي تتعرض لها هذه القرى والبلدات تمس بالنسيج الاجتماعي والاستقرار المعيشي للمواطنين، وتزيد من معاناتهم في ظل سياسات الهدم والإخلاء.

مشاهد من مظاهرة "عمود البيت" في بئر السبع تنديدًا بسياسات الهدم والتهجير في النقب

للتفاصيل: https://t.co/ZO4pevwdrb pic.twitter.com/3OhpEnlIm2 — موقع عرب 48 (@arab48website) June 25, 2026

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية ضمن سلسلة من الفعاليات النضالية والشعبية الهادفة إلى إيصال "صوت النقب"، وتعزيز الصمود والتمسك بالأرض والمستقبل، في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة الأراضي وتجميع السكان البدو في أضيق مساحة ممكنة، لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.