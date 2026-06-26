إصابة خطيرة في إطلاق نار بالرامة

أُصيب شخص بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في قرية الرامة، صباح اليوم. وتم نقل المصاب إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وأغلقت المنطقة.

أُصيب شخص (55 عاما) بجروح وُصفت بالخطيرة، صباح اليوم الجمعة، إثر جريمة إطلاق نار وقعت في قرية الرامة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت طواقم "نجمة داود الحمراء" بأنها قدّمت الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الحادث، قبل أن تعمل على نقله إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد لاستكمال العلاج.

وقال مسعف الطوارئ، أحمد حاج: "كان المصاب فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة نافذة في جسده. قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف، وتم إعطائه السوائل والأدوية، ثم نقلناه إلى المستشفى في حالة خطيرة".

وفي أعقاب الحادث، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى الموقع، حيث قامت بإغلاق المنطقة وشرعت في التحقيق بملابسات وظروف إطلاق النار.

تأتي هذه الجريمة في ظل استمرار تكرار إطلاق النار في عدد من البلدات العربية، والتي غالبًا ما تُسجّل في سياقات جنائية أو خلافات محلية، وسط مطالبات متواصلة بتكثيف جهود الشرطة للحد من انتشار السلاح غير المرخّص وتعزيز الأمن والأمان في البلدات. وتعمل الشرطة عادة على فتح تحقيقات فورية في مثل هذه الحوادث، مع فرض طوق أمني على مواقعها لجمع الأدلة والشهادات.