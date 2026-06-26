إطلاق نار على منزل رئيس مجلس عارة عرعرة

تعرض منزل رئيس مجلس محلي عارة عرعرة لإطلاق نار ليل الخميس - الجمعة، ولم تسفر الجريمة عن إصابات باستثناء أضرار في الممتلكات والمنزل. علمًا أن هذه ليست الجريمة الأولى منذ انتخاب د. نزار أبو عقل رئيسا للمجلس في البلدة.

أطلق جناة ليل الخميس – الجمعة، النار على منزل رئيس مجلس محلي عارة عرعرة د. نزار أبو عقل، في حي الباطن بقرية عرعرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفيد بأن الجريمة لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية، بينما سجلت أضرار في المنزل والممتلكات.

ووصلت قوات من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، من دون أن تعلن عن اعتقال أي مشتبه به.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على منزل د. أبو عقل، إذ استهدف منزله أكثر من مرتين منذ انتخابه رئيسا للمجلس المحلي في عارة عرعرة في العام 2024.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت البلدات العربية تصعيدًا خطيرًا في استهداف رؤساء السلطات المحلية؛ ففي 7 آذار/ مارس الماضي، تعرّض رئيس بلدية عرابة، د. أحمد نصار، ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة، د. أنور ياسين، لمحاولة قتل بإطلاق نار داخل محل تجاري، ما أسفر عن إصابتهما بجراح خطيرة آنذاك.

وفي 17 أيار/ مايو الماضي، أطلق مسلح ملثم استقل دراجة "سكوتر" النار على رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، المهندس سهيل ملحم، والقائم بأعماله عبيد عبيد، أثناء خروجهما من حفل زفاف في البلدة، ما أدى إلى إصابة ملحم بجراح خطيرة، فيما أُصيب عبيد بجراح متوسطة.

ولا تقتصر دائرة الاستهداف على رؤساء السلطات المحلية، بل تمتد إلى كبار الموظفين والعاملين في البلديات والمجالس المحلية، في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن لجم الجرائم المستفحلة في المجتمع العربي.